Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с погибшими руководителями Белорусской федерации плавания

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, в котором погибли руководители Белорусской федерации плавания. Информацию об этом предоставили в УСК по Витебской области.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.317 УК Беларуси. Назначен ряд необходимых следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств аварии.

Инцидент произошел в четверг, 1 марта, вечером недалеко от населенного пункта Барсуки Лепельского района. Автомобиль Geely двигался по трассе Минск-Витебск и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volvo с полуприцепом. Сообщается, что за рулем Geely находилась 60-летняя жительница Минска. Она была госпитализирована, однако скончалась в больнице, не приходя в сознание. Также в автомобиле находилась 43-летняя жительница Солигорского района, которая скончалась на месте аварии. За рулем Volvo находился 50-летний житель Лиды. Мужчина в результате происшествия не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов ищут свидетелей ДТП и просят их обратиться в УСК по Витебской области по телефону +37533 3998044 (круглосуточно).-0-