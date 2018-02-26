УСК по Минску устанавливает обстоятельства смерти 28-летней минчанки в торговом центре

В субботу двадцать четвертого февраля в ТЦ "Дана Молл" скончалась 28-летняя девушка. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает управление Следственного комитета по Минску.

По уже имеющимся данным, трагедия произошла около половины шестого вечера в минувшую субботу. Девушка находилась в торговом центре "Дана Молл", когда почувствовала недомогание. Она сообщила об этом своему знакомому по телефону, а он уже вызвал ей такси. Водитель пошел вместе с 28-летней минчанкой в аптеку, где ее самочувствие еще больше ухудшилось. Известно, что врачи скорой помощи и работники аптеки проводили реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь девушки не удалось.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз, изучаются записи с камер видеонаблюдения, а также опрашиваются свидетели произошедшего и родственники погибшей.

В УСК по Минску просят граждан, обладающих какой-либо ценной информацией по данному делу, сообщить по телефону 8(017) 389-55-55.

Администрация торгового центра уже опровергла слухи о травмировании девушки на территории ТЦ.