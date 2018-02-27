Устанавливаются обстоятельства гибели младенца в Вилейке

Ночью двадцать пятого февраля в Вилейке родители обнаружили свою полуторамесячную дочь без признаков жизни, сообщает управление Следственного комитета по Минской области. Вилейский районный отдел СК начал проведение проверки по факту произошедшей трагедии.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В том числе, изучаются характеризующие материалы семьи младенца. Точную причину смерти ребенка можно будет назвать лишь по итогам проведения судебно-медицинской экспертизы. Известно, что на теле малышки не было обнаружено никаких видимых повреждений.