В Баку при пожаре в наркоцентре погибли 25 человек - возбуждено уголовное дело

В Республиканском наркологическом центре в Баку произошел сильный пожар. В результате погибли 25 человек.

Инцидент произошел утром 2 марта. Отмечается, что на момент происшествия в здании находилось 200 человек, в том числе в горевшем корпусе было 55 человек. Во время осмотра места происшествия обнаружены тела 25 человек.

К настоящему моменту времени пожар полностью ликвидирован, устанавливаются причины возгорания. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности в электросети здания. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручения устранить последствия пожара, незамедлительно начать расследование, а также оказать помощь семьям погибших.

Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело.-0-