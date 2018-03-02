В Баку при пожаре в наркоцентре погибли 25 человек - возбуждено уголовное дело

В Республиканском наркологическом центре в Баку произошел сильный пожар. В результате погибли 25 человек.
Инцидент произошел утром 2 марта. Отмечается, что на момент происшествия в здании находилось 200 человек, в том числе в горевшем корпусе было 55 человек. Во время осмотра места происшествия обнаружены тела 25 человек.
К настоящему моменту времени пожар полностью ликвидирован, устанавливаются причины возгорания. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности в электросети здания. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручения устранить последствия пожара, незамедлительно начать расследование, а также оказать помощь семьям погибших.
Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN