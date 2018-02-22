В Барановичском районе водитель скрылся с места ДТП, в котором погибла его дочь-школьница

В Барановичском районе в результате ДТП погибли два человека. Информацию об этом предоставили в УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошел в среду, 21 февраля, вечером недалеко от деревни Лесная. По предварительной информации, за рулем автомобиля Renault Megane Scenic находился житель деревни Великие Луки 1986 г.р. Мужчина потерял контроль над транспортным средством, съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате аварии погибла восьмиклассница, дочь водителя, а также односельчанин мужчины.
Сообщается, что водитель покинул место происшествия, однако вскоре был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК Беларуси. Подозреваемый находится в ИВС. Было установлено, что на момент совершения ДТП водитель находился в нетрезвом состоянии. Также стало известно, что в 2012 году он лишался водительских прав за управление транспортным средством в пьяном виде.-0-
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