В Бегомле при пожаре в жилом доме спасли 12 человек - 5 госпитализированы

В Докшицком районе при пожаре в жилом доме спасли 12 человек. Информацию об этом предоставили в МЧС Беларуси.
Инцидент произошел в четверг, 1 марта, поздним вечером в поселке городского типа Бегомль. Сообщается, что хозяйкой горевшей квартиры является гражданка 1955 г.р. В жилище закопчены стены и потолочное перекрытие.
Сотрудники МЧС спасли 5 человек, которых госпитализировали с отравлением продуктами горения. Также из соседних квартир эвакуированы 7 человек. В настоящее время устанавливается причина пожара.-0-
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