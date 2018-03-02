В Бегомле при пожаре в жилом доме спасли 12 человек - 5 госпитализированы

В Докшицком районе при пожаре в жилом доме спасли 12 человек. Информацию об этом предоставили в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел в четверг, 1 марта, поздним вечером в поселке городского типа Бегомль. Сообщается, что хозяйкой горевшей квартиры является гражданка 1955 г.р. В жилище закопчены стены и потолочное перекрытие.

Сотрудники МЧС спасли 5 человек, которых госпитализировали с отравлением продуктами горения. Также из соседних квартир эвакуированы 7 человек. В настоящее время устанавливается причина пожара.-0-