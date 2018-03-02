В Бегомле работники МЧС спасли из пожара 12 человек

Накануне вечером в городском поселке Бегомль, который располагается в Докшицком районе, в квартире жилого дома произошел пожар, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники спасательной службы эвакуировали из здания двенадцать человек.
Сообщение о возгорании в квартире в Бегомле поступило в МЧС около девяти часов вечера в четверг первого марта. Квартира принадлежит женщине 1955 года рождения. В результате возгорания в помещении закопчены стены и потолочное перекрытие.
По прибытии на место происшествия, сотрудники МЧС спасли пять человек, которые были госпитализированы в медучреждение с отравлением продуктами горения. А из соседних квартир были эвакуированы еще семь жильцов.
Причина возгорания пока еще не установлена.
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