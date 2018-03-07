В Борисовском районе сосед зарубил двух братьев топором

Сотрудники следствия устанавливают обстоятельства убийства двух братьев в Борисовском районе. Информацию об этом предоставили в УСК по Минской области.

Во вторник, 6 марта, о смерти двух братьев 1972 и 1990 г.р. в их доме сообщила родственница. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Осмотрено место происшествия, собраны вещдоки и опрошены соседи и местные жители.

По подозрению в убийстве был задержан 25-летний местный житель, который проживает по соседству с погибшими.

Накануне мужчина был в гостях у соседей, где они вместе распивали спиртные напитки. В результате между ними произошел конфликт, и гость нанес хозяевам множественные удары топором. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины преступления.-0-

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п.1, п.6 ч.2 ст.139 УК Беларуси.