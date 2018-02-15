В Бресте BMW столкнулся с деревом: серьезные травмы получила 24-летняя пассажирка

В Бресте в результате аварии серьезно пострадала 24-летняя местная жительница. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел в среду, 14 февраля, в районе восьми часов вечера на улице Лейтенанта Рябцева. По предварительным данным, за рулем автомобиля BMW находился 25-летний житель польского Коденя. Молодой человек попытался перестроиться из правого в левый ряд и столкнулся с автомобилем Seat под управлением 27-летнего жителя областного центра. В результате столкновения BMW вылетел с дороги и врезался в дерево.

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В результате произошедшей аварии серьезные травмы получила 24-летняя брестчанка, которая находилась в салоне BMW. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшую, после чего она была госпитализирована. Проводится проверка.-0-