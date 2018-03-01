В Бресте пенсионерка пострадала в столкновении автобуса с такси

В Бресте накануне произошло ДТП с участием рейсового автобуса и такси, сообщает Брестская областная Госавтоинспекция. В результате произошедшего, травмы получила пассажирка автобуса в возрасте 63 лет.
Данный инцидент случился около двенадцати часов дня в среду двадцать восьмого февраля на перекрестке с круговым движением в Бресте. За рулем такси марки Toyota находился местный житель в возрасте двадцати шести лет. Он перестраивался из левой полосы движения в правую и не уступил дорогу автобусу МАЗ, из-за чего и произошло столкновение.
Пожилая пассажирка автобуса в результате аварии получила повреждения и была доставлена в Брестскую городскую БСМП.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
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