В Бресте после столкновения с автомобилем Seat, BMW врезалось в дерево: серьезно пострадала молодая девушка

Накануне вечером в Бресте произошло столкновение автомобиля BMW с машиной Seat, в результате которого немецкая иномарка вылетела в кювет и столкнулась с деревом, сообщает УГАИ УВД облисполкома. Молодая девушка в возрасте двадцати четырех лет получила серьезные травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Данный инцидент произошел в среду четырнадцатого февраля около половины девятого вечера в Бресте на улице Лейтенанта Рябцева. Автомобилем немецкой марки управлял 25-летний поляк, проживающий в городе Кодень. Авария произошла в тот момент, когда транспортное средство перестраивалось из одной полосы движения в другую. BMW врезался в Seat, двигавшийся в попутном направлении. За рулем второй иномарки находилась женщина в возрасте двадцати семи лет.

В результате дорожно-транспортного происшествия первую легковушку отбросило в кювет, где она врезалась в дерево. Серьезно пострадала молодая 24-летняя брестчанка, находившаяся на пассажирском месте в BMW. Для того, чтобы извлечь девушку из поврежденного автомобиля, спасателям потребовалось использовать специальные инструменты. После этого ее доставили в больницу.