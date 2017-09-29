В Бресте разыскивают водителя, который сбил 8-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

В Бресте неизвестный водитель сбил школьницу, после чего покинул место аварии. Информацию об этом предоставили в ГАИ Брестской области.

Инцидент произошел в среду, 27 сентября, в вечернее время суток на улице Гродненской областного центра. Возле одного из жилых домов водитель на неустановленном автомобиле сбил 8-летнюю девочку. В результате произошедшего школьница была травмирована. Медики оказали ей необходимую помощь, после этого ребенок вернулся домой.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновника ДТП. Граждан, которые стали очевидцами аварии, просят позвонить по следующим телефонам: 8 (0162) 41-44-44, 41-16-35 или 102.