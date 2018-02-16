В Брестском районе в результате столкновения двух легковушек пострадали три человека

В Брестском районе в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали три человека. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошел в четверг, 15 февраля, поздним вечером на трассе М1. Нетрезвый 23-летний житель населенного пункта Тельмы, управляя автомобилем марки Audi, двигался в сторону Бреста. В какой-то момент он столкнулся с автомобилем Toyota, за рулем которого находился 33-летний брестчанин.
В результате данной аварии серьезные травмы получили водитель Audi, а также два его пассажира (55-летний мужчина и 26-летняя женщина). Все трое были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Проводится проверка.-0-
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