В Чечне сотрудник Росгвардии расстрелял четверых своих сослуживцев

Во вторник, двадцать третьего октября, в Чечне в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск нацгвардии России лейтенант выстрелами ранил четверых своих сослуживцев. Все пострадавшие впоследствии скончались, сообщают информагентства. Стрельба была совершена в казарме.
Трагедия произошла в воинской части в Чечне около четырех часов вечера по местному времени. Лейтенант выстрелил в своих сослуживцев. Было ранено четыре человека, все они погибли. Военнослужащего ликвидировали. А незамедлительно после инцидента об этом сообщили в военную прокуратуру и военно-следственный отдел. По факту произошедшей трагедии проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства и причины.
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