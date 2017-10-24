В Чечне сотрудник Росгвардии расстрелял четверых своих сослуживцев

Во вторник, двадцать третьего октября, в Чечне в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск нацгвардии России лейтенант выстрелами ранил четверых своих сослуживцев. Все пострадавшие впоследствии скончались, сообщают информагентства. Стрельба была совершена в казарме.

Трагедия произошла в воинской части в Чечне около четырех часов вечера по местному времени. Лейтенант выстрелил в своих сослуживцев. Было ранено четыре человека, все они погибли. Военнослужащего ликвидировали. А незамедлительно после инцидента об этом сообщили в военную прокуратуру и военно-следственный отдел. По факту произошедшей трагедии проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства и причины.