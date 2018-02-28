В доме в Борисовском районе взорвался отопительный котел: 1 человек пострадал

В деревне Малая Ухолода в Борисовском районе в частном жилом доме взорвался отопительный котел, сообщает Минское областное УМЧС.
Данный инцидент произошел во вторник двадцать седьмого февраля вечером. Примерно в половину восьмого вечера в спасательную службу поступило сообщение о том, что в жилом доме разорвало отопительный котел на твердом топливе. Горения за этим не последовало. Известно, что в результате данного инцидента пострадал сын хозяйки дома. А также взрыв повредил окно и потолок.
Причина произошедшего пока еще не известна. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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