В Гомеле микроавтобус наехал на пешехода - женщина скончалась

В Гомеле женщина попала под колеса выезжавшего со двора микроавтобуса. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел во вторник, 6 марта, в районе полудня недалеко от центрального рынка. По предварительной информации, транспортное средство двигалось задним ходом. Микроавтобус совершил наезд на женщину 1961 г.р. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась. Проводится проверка.-0-