В Гомеле микроавтобус наехал на пешехода - женщина скончалась

В Гомеле женщина попала под колеса выезжавшего со двора микроавтобуса. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Инцидент произошел во вторник, 6 марта, в районе полудня недалеко от центрального рынка. По предварительной информации, транспортное средство двигалось задним ходом. Микроавтобус совершил наезд на женщину 1961 г.р. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась. Проводится проверка.-0-
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