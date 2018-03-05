В Гомеле при пожаре пострадали женщина с 3-летней дочкой - обеих госпитализировали

В Гомеле женщина и ее 3-летняя дочь госпитализированы после пожара. Информацию об этом предоставили в Гомельском ОУМЧС.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта, в районе полуночи. К месту происшествия незамедлительно прибыли спасатели и зафиксировали, что из окна квартиры на четвертом этаже шел дым. В этот момент хозяйка квартиры со своей дочкой находились на лестничной клетке.

Обеих госпитализировали с диагнозом "отравление продуктами горения". Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Огонь повредил имущество в комнате, также были закопчены стены. В настоящее время устанавливается причина возгорания. Вероятно, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-