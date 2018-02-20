В Гродно 12-летняя девочка умерла из-за отравления угарным газом - проводится проверка

В Гродно скончалась 12-летняя девочка - следователи устанавливают обстоятельства. Информацию об этом предоставили в УСК по Гродненской области.

В понедельник, 19 февраля, в реанимацию областной детской клинической больницы поступила 12-летняя девочка с предварительным диагнозом: состояние после клинической смерти, утопление, отравление угарным газом. Утром на следующий день несовершеннолетняя скончалась в медучреждении.

Сотрудники правоохранительных органов и МЧС провели осмотр дома, где проживал ребенок. Сообщается, что ребенок воспитывался в благополучной семье. Точная причина смерти девочки станет известна после экспертизы. Вероятнее всего, к гибели привело отравление угарным газом в ванной комнате.

Всему произошедшему будет дана правовая оценка.-0-