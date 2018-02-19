В Гродно легковушка врезалась в машину скорой помощи - пострадала фельдшер

В Гродно легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи — есть пострадавший. Об этом сообщает информационный портал города.

Инцидент произошел в субботу, 17 февраля, в вечернее время. На перекрестке в машину скорой помощи с включенными световыми сигналами въехал легковой автомобиль. Позднее водитель объяснил, что ехал он на зеленый сигнал светофора, однако из-за двух автобусов, стоявших на светофоре, не заметил и не пропустил скорую.

По предварительной информации, в результате аварии пострадал фельдшер скорой помощи. Транспортные средства были повреждены.-0-