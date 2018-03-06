В Гродно мальчик поцарапал мелком 7 машин

В Гродно ребенок заскучал и поцарапал семь машин во дворе, а на одном даже написал нецензурное слово, сообщает УВД Гродненского облисполкома. Данный инцидент произошел еще в конце прошлого месяца, но установить личность хулигана удалось только сейчас, когда свидетели рассказали, что видели примерно в то время на улице двух несовершеннолетних.

В конце февраля житель микрорайона Девятовка в городе Гродно обратился в милицию. Он рассказал, что кто-то поцарапал его машину. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, то обнаружили еще шесть поврежденных машин. Кто-то нацарапал на автомобилях номера, а в одном случае даже нецензурное слово.

На днях удалось установить личность хулигана. Свидетели рассказали, что видели двух несовершеннолетних во дворе. Тогда на разговор вызвали маму с сыном. Женщина сама разговаривала с ребенком, после чего он сознался в содеянном. По словам мальчика, он играл на улице с младшей сестрой и ему стало скучно. Пока девочка рисовала мелками на асфальте, он решил выбрать холст поинтереснее и стал царапать мелками машины.

Теперь, родителям юного хулигана придется возместить нанесенный их сыном ущерб.