В Гродно водитель Renault сбил 11-летнего мальчика

В Гродно в ДТП пострадал 11-летний мальчик. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в пятницу, 23 февраля, около 13:00 на улице Поповича недалеко от училища олимпийского резерва. Водитель автомобиля марки Renault рассказал, что отвлекся на навигатор и не заметил ребенка, оказавшегося перед машиной. Избежать наезда не удалось. Мальчика доставили в медучреждение.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.-0-