В Гродно водитель Renault сбил 11-летнего мальчика

В Гродно в ДТП пострадал 11-летний мальчик. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел в пятницу, 23 февраля, около 13:00 на улице Поповича недалеко от училища олимпийского резерва. Водитель автомобиля марки Renault рассказал, что отвлекся на навигатор и не заметил ребенка, оказавшегося перед машиной. Избежать наезда не удалось. Мальчика доставили в медучреждение.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.-0-
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