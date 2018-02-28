В Калинковичском районе 22-летний водитель переехал лежавшего на дороге мужчину

В Калинковичском районе автомобиль марки Kia совершил наезд на мужчину 1985 года рождения, лежавшего на проезжей части, сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома. Пострадавший погиб на месте.

Данный инцидент произошел во вторник двадцать седьмого февраля в темное время суток неподалеку от д. Антоновка Калинковичского района. За рулем иномарки находился молодой человек в возрасте двадцати двух лет, проживающий в агрогородке Горбовичи. В один момент он переехал на машине жителя Наровли 1985 года рождения. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами. От полученных травм он скончался на месте.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По факту аварии проводится проверка.