В Кобрине неизвестный с ножом напал на супружескую пару: женщина скончалась в больнице

В воскресенье вечером в Кобрине неизвестный мужчина напал с ножом на супружескую пару, сообщает УСК по Брестской области. Пострадавших доставили в больницу, где вечером того же дня скончалась женщина. Личность нападавшего пока не установлена.

Нападение произошло в воскресенье одиннадцатого февраля около половины девятого вечера в Кобрине. Неизвестный совершил нападение с ножом на мужа с женой. Врачи доставили пострадавших в больницу. Примерно в половину десятого вечера женщина в возрасте тридцати одного года скончалась. Ее 39-летний муж сейчас находится в больнице.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 139 и части 1 статьи 14 пункта 1 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса. Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего, устанавливается личность нападавшего.