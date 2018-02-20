В Кореличском районе машина опрокинулась в кювете: 1 человек погиб

В Кореличском районе в результате ДТП скончался не пристегнутый 21-летний водитель, сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома. Его автомобиль Peugeot занесло в кювет, где произошло опрокидывание. Водитель вылетел из транспортного средства и от полученных травм погиб.
Известно, что авария произошла ночью. Примерно в три часа компания из трех молодых людей отправилась в городской поселок Мир. На улице шел снегопад, а водитель по предварительным данным не был пьян. Водитель в возрасте 21 года допустил съезд в кювет, где машина опрокинулась. Водитель вылетел из транспортного средства и скончался от полученных травм. Двое его пассажиров также не были пристегнуты. Они получили различные повреждения и были доставлены в больницу.
По факту произошедшего проводится проверка.
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