В Кореличском районе машина опрокинулась в кювете: 1 человек погиб

В Кореличском районе в результате ДТП скончался не пристегнутый 21-летний водитель, сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома. Его автомобиль Peugeot занесло в кювет, где произошло опрокидывание. Водитель вылетел из транспортного средства и от полученных травм погиб.

Известно, что авария произошла ночью. Примерно в три часа компания из трех молодых людей отправилась в городской поселок Мир. На улице шел снегопад, а водитель по предварительным данным не был пьян. Водитель в возрасте 21 года допустил съезд в кювет, где машина опрокинулась. Водитель вылетел из транспортного средства и скончался от полученных травм. Двое его пассажиров также не были пристегнуты. Они получили различные повреждения и были доставлены в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка.