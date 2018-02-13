В Круглянском районе при обрушении заброшенного здания пострадала пенсионерка

В понедельник двенадцатого февраля в деревне Пригани-2 Круглянского района произошло обрушение строительных конструкций в заброшенном складе, сообщает Могилевское областное УМЧС. В результате инцидента пострадала пенсионерка 1957 года рождения, которую с переломом обеих ног и черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.

В МЧС сообщение об обрушении поступило вчера около половины седьмого вечера, после чего спасатели выбыли на место ЧП. Оказалось, что обрушение деревянной стены в неэксплуатируемом складе произошло в результате самовольной попытки его разобрать. Упавшая конструкция зажала пенсионерке ноги. Сотрудники МЧС извлекли пострадавшую жительницу деревни Малина при помощи специальных инструментов, после чего передали ее в руки медикам.

Женщину доставили в Круглянскую ЦРБ. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.