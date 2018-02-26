В Лунинецком районе на ферме произошел пажар: эвакуированы 100 телят

На ферме в Лунинецком районе произошел пожар. Спасатели эвакуировали из здания сто телят, сообщает Брестское областное УМЧС.

В спасательную службу около десяти часов утра в воскресенье двадцать пятого февраля поступило сообщение о пожаре на ферме в деревне Богдановка Лунинецкого района. Работники предприятия незамедлительно приступили к эвакуации животных, находившихся в горящем здании. Еще до прибытия работников МЧС они эвакуировали сто телят.

Сообщается, что огонь уничтожил крышу фермы. Причина возникновения пожара пока не установлена. Специалисты рассматривают вариант неосторожного обращения с огнем, а в частности причиной мог стать разогрев паяльной лампой расширительного бака на чердаке здания.