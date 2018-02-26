В Минске инвалида более 40 раз привлекали к административной ответственности за нарушения брата

Прокуратура Минска восстановила нарушенные права инвалида, которого более 40 раз привлекли к административной ответственности за правонарушения двоюродного брата. Информация об этом была опубликована на сайт Генпрокуратуры.

В прокуратуру Минска обратился инвалид II группы с жалобой на постановления о привлечении его к ответственности за различные правонарушения, которых он не совершал. Оказалось, что нарушителем являлся двоюродный брат заявителя, представлявшийся его именем при составлении административных протоколов. Сообщается, что брат ведет асоциальный образ жизни и не имеет определенного места жительства. Получилось так, что в период с 2014 по 2017 года заявителя более 40 раз незаконно привлекли к ответственности за правонарушения, которые на самом деле совершал его родственник.

Постановления после обращения гражданина были отменены, восстановлены нарушенные права мужчины. Также были приняты меры в отношении сотрудников охраны правопорядка, которые виновны в ненадлежащем установлении личности.-0-