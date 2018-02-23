В Минске подъемник с рабочим упал с высоты 4-го этажа - мужчина госпитализирован

В Минске с высоты 4-го этажа упал подъемник, в котором находился рабочий. Информацию об этом предоставили в УСК по Минску.
Инцидент произошел в четверг, 22 февраля, на улице Каховской, где в одном из домов проводились работы по гидроизоляции балконов. В какой-то момент упал подъемник, в котором находился 49-летний плотник-столяр. Сообщается, что мужчина получил серьезные травмы и был незамедлительно госпитализирован.
Проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.-0-
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