В Минске подъемник с рабочим упал с высоты 4-го этажа - мужчина госпитализирован

В Минске с высоты 4-го этажа упал подъемник, в котором находился рабочий. Информацию об этом предоставили в УСК по Минску.

Инцидент произошел в четверг, 22 февраля, на улице Каховской, где в одном из домов проводились работы по гидроизоляции балконов. В какой-то момент упал подъемник, в котором находился 49-летний плотник-столяр. Сообщается, что мужчина получил серьезные травмы и был незамедлительно госпитализирован.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.-0-