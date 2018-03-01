В Минске погиб мужчина, выпав из окна 9-го этажа

Мужчина выпал из окна многоэтажки в Минске. Информацию об этом предоставили в УСК по Минску.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти 43-летнего мужчины. Его тело было найдено в среду, 28 февраля, рядом с домом на улице Притыцкого.

По предварительной информации, мужчина выпал из окна своей квартиры, расположенной на 9-ом этаже. В настоящее время проводится ряд следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели мужчины. По предварительной версии, смерть не носит криминального характера.-0-