В Минске погиб мужчина, выпав из окна 9-го этажа

Мужчина выпал из окна многоэтажки в Минске. Информацию об этом предоставили в УСК по Минску.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти 43-летнего мужчины. Его тело было найдено в среду, 28 февраля, рядом с домом на улице Притыцкого.
По предварительной информации, мужчина выпал из окна своей квартиры, расположенной на 9-ом этаже. В настоящее время проводится ряд следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств гибели мужчины. По предварительной версии, смерть не носит криминального характера.-0-
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