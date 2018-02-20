В Минске в ДТП попали три легковушки и рейсовый автобус

В Минске столкнулись автобус и три легковых автомобиля. Информацию об этом предоставили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел во вторник, 20 февраля, в утреннее время. Женщина 1982 г.р., находившаяся за рулем автомобиля Renault Twingo, совершала движение со стороны промзоны по улице Селицкого и столкнулась с ехавшим попутно Renault Laguna. От удара первое транспортное средство отбросило на встречку, где произошло второе столкновение — с автомобилем Citroen Xsara Picasso, который, в свою очередь, врезался в автобус, совершавший движение по маршруту №61.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали женщина водитель автомобиля Renault Twingo, а также ее сын 2012 г.р., находившийся в салоне машины в детском кресле. У обоих диагностированы закрытые ЧМТ легкой степени.-0-