В Минске в задымленной квартире спасатели обнаружили троих детей в запертом шкафу

Сотрудники МЧС обнаружили в шкафу задымленной квартиры трех детей, сообщает Минское городское УМЧС. Дети рассказали, что в шкаф их посадила мать и велела сидеть тихо.

Данный инцидент произошел в субботу, третьего марта. В спасательную службу поступило сообщение о задымлении в квартире. Дверь спасателям открыл хозяин. Он рассказал, что загорелся диван, но им с женой удалось его потушить. Однако паралон продолжал тлеть. Спасатели оперативно потушили его. Также они обнаружили в квартире детские вещи и спросили у супружеской пары, где их дети. На что услышали ответ, что они воспитывают четверых детей, которые сейчас у бабушки.

Но при обследовании квартиры спасатели обнаружили в шкафу трех детей - двух мальчиков 2008 и 2015 г.р. и девочку 2012 г.р. Они рассказали, что туда их спрятала мама и сказала тихо сидеть. Такое свое поведение родители не смогли внятно объяснить.

Врачи осмотрели детей и пришли к выводу, что их состояние удовлетворительное. Вскоре на место прибыли также и сотрудники милиции. Теперь предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.