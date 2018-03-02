В Минске во время спецрейдов задержаны 7 нелегальных мигрантов

В Минске задержаны 7 нелегальных мигрантов во время специальных рейдов. Информацию об этом предоставили в ГУВД Мингорисполкома.
Рейды проводились в различных заведениях и местах общественного питания, а также в Ленинском районе белорусской столицы. Целью рейдов стал поиск нелегальных мигрантов.
Сотрудники правоохранительных органов отработали 18 заведений и 84 частных адреса. В результате задержаны 7 иностранцев, которые нарушили законодательство о правовом положении граждан иных государств. Все задержанные были привлечены к ответственности.-0-
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