В Минске задержаны трое участников наркосделки

В Минске поймали с поличным продавца психотропов и двух его клиентов. Информацию об этом предоставили в РУВД Фрунзенского района города Минска.
Установлено, что 19-летний житель столицы покупал наркотики через интернет-магазин. Закладки забирал на территории Минского района. Затем в Минске искал покупателей. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника и двух его клиентов во время сделки по проспекту Независимости. Покупателями оказались 20-летний неработающий житель столицы и 36-летний водитель такси. У всех троих в карманах было обнаружен особо опасный психотроп общей массой более 5 г.
В отношении каждого возбуждено уголовное дело по ст.328 УК Беларуси. 19-летнему парню, который сбывал наркотики, грозит до 15 лет лишения свободы, а клиентам — до 5 лет.
Сообщается, что таксист ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии наркотического опьянения. Это противоправное действие он совершил повторно после привлечения его к административной ответственности.-0-
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