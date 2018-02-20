В Минске задержаны трое участников наркосделки

В Минске поймали с поличным продавца психотропов и двух его клиентов. Информацию об этом предоставили в РУВД Фрунзенского района города Минска.

Установлено, что 19-летний житель столицы покупал наркотики через интернет-магазин. Закладки забирал на территории Минского района. Затем в Минске искал покупателей. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника и двух его клиентов во время сделки по проспекту Независимости. Покупателями оказались 20-летний неработающий житель столицы и 36-летний водитель такси. У всех троих в карманах было обнаружен особо опасный психотроп общей массой более 5 г.

В отношении каждого возбуждено уголовное дело по ст.328 УК Беларуси. 19-летнему парню, который сбывал наркотики, грозит до 15 лет лишения свободы, а клиентам — до 5 лет.

Сообщается, что таксист ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии наркотического опьянения. Это противоправное действие он совершил повторно после привлечения его к административной ответственности.-0-