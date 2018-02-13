В Минском районе на пожаре погибли трое мужчин

В Минском районе на пожаре погибли три человека. Информацию об этом предоставили в УСК по Минской области.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 февраля в строящемся доме в населенном пункте Прудищи. На месте пожара были найдены тела трех мужчин с обширными термическими повреждениями. Сообщается, что тела были обнаружены в кухне на первом этаже, где имелась отопительная печь. Установлено, что один из погибших - племянник хозяина строящегося дома, 41-летний житель Минска. Его транспортное средство находилось на участке.

По предварительным данным, все трое скончались из-за отравления угарным газом. На данный момент устанавливаются личности еще двух погибших и обстоятельства произошедшего. Сообщается, что собственник строящегося дома проживает за границей.

Сотрудники следствия просят граждан, которым что-либо известно о происшествии, сообщить об этом по следующим телефонам: 8(017) 302-51-81, 8(017) 302-53-46, 8(017) 302-51-89. Также можно обратиться в Минский РОСК по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 4.-0-