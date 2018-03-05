В Могилеве четверо рабочих украли с завода электродвигатели на сумму более Br37,4 тыс

Группа лиц обвиняется в совершении краж с территории ОАО "Могилевский завод "Электродвигатель". Информацию об этом предоставили в УСК по Могилевской области.

Сотрудники следствия установили, что четверо рабочих, организовав преступную группу, похищали продукцию с завода, а после продавали ее. Сообщается, что в период с ноября 2017 года по февраль 2018-го из складского помещения они похитили электродвигатели, общая стоимость которых составила свыше Br37,4 тыс.

Действия фигурантов были квалифицированы по ч. 4 ст. 205 УК Беларуси. Все четверо были заключены под стражу.-0-