В Могилеве четверо рабочих украли с завода электродвигатели на сумму более Br37,4 тыс

Группа лиц обвиняется в совершении краж с территории ОАО "Могилевский завод "Электродвигатель". Информацию об этом предоставили в УСК по Могилевской области.
Сотрудники следствия установили, что четверо рабочих, организовав преступную группу, похищали продукцию с завода, а после продавали ее. Сообщается, что в период с ноября 2017 года по февраль 2018-го из складского помещения они похитили электродвигатели, общая стоимость которых составила свыше Br37,4 тыс.
Действия фигурантов были квалифицированы по ч. 4 ст. 205 УК Беларуси. Все четверо были заключены под стражу.-0-
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