В Мостах прохожий спас провалившуюся под лед на Немане девочку

В Мостах случайный прохожий спас провалившуюся под лед на Немане девочку. Информацию об этом предоставили в Гродненской областной организации ОСВОД.

Инцидент произошел в субботу, 3 марта. Ребята праздновали день рождения в одном из местных кафе. Затем компания пошла прогуляться в район подвесного моста через Неман. Две девочки 2007 и 2006 г.р. вышли на лед, чтобы сделать фотографию.

Лед оказался непрочным и треснул под ногами подруг. Одной девочке повезло — она находилась ближе к берегу, и ее вытащили из воды друзья. Однако вторую девочку вытащить они не смогли и стали звать на помощь. Их услышал мужчина, выгуливавший в тот момент свою собаку. Он снял с питомца поводок и с его помощью вытащил девочку из воды.

Получив сигнал, дежурная смена спасательной станции выбыла на место происшествия. Дети были сильно напуганы произошедшем, их здоровью ничего не угрожает.-0-