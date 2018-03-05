В Мостах прохожий спас провалившуюся под лед на Немане девочку

В Мостах случайный прохожий спас провалившуюся под лед на Немане девочку. Информацию об этом предоставили в Гродненской областной организации ОСВОД.
Инцидент произошел в субботу, 3 марта. Ребята праздновали день рождения в одном из местных кафе. Затем компания пошла прогуляться в район подвесного моста через Неман. Две девочки 2007 и 2006 г.р. вышли на лед, чтобы сделать фотографию.
Лед оказался непрочным и треснул под ногами подруг. Одной девочке повезло — она находилась ближе к берегу, и ее вытащили из воды друзья. Однако вторую девочку вытащить они не смогли и стали звать на помощь. Их услышал мужчина, выгуливавший в тот момент свою собаку. Он снял с питомца поводок и с его помощью вытащил девочку из воды.
Получив сигнал, дежурная смена спасательной станции выбыла на место происшествия. Дети были сильно напуганы произошедшем, их здоровью ничего не угрожает.-0-
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