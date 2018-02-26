В Новогрудском районе в результате пожара погиб сотрудник МЧС

Ночью с воскресенья на понедельник двадцать шестого февраля в Новогрудском районе в результате пожара скончался сотрудник спасательной службы, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Информация о пожаре поступилa в спасательную службу около двух часов ночи. Горел жилой дом в деревне Невда Новогрудского района. По вызову незамедлительно выехала бригада МЧС. Когда они прибыли на местo, крыша здания горела открытым пламенем. Очевидцы рассказали, что в доме может быть женщина, поэтому спасатель немедленно отправился в охваченное огнем здание. Когда сотрудники МЧС были в доме, обрушились балки перекрытия и дымоход печи. Командир отделения старший прапорщик внутренней службы Дмитрий Зайко оказался зажатым строительными конструкциями. Вскоре его коллегам удалось вытащить его из ловушки и передать в руки врачей. Мужчину доставили в реанимацию, где он скончался около шести часов утра.
Известно, что погибший Дмитрий Зайко служил в органах и подразделениях по ЧС с 1996 года. Его коллеги отмечают, что он был не только опытным спасателем, но и верным другом. МЧС выразило свои соболезнования родным и близким погибшего. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, а также оказывается максимальная помощь семье погибшего.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN