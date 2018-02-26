В Новогрудском районе в результате пожара погиб сотрудник МЧС

Ночью с воскресенья на понедельник двадцать шестого февраля в Новогрудском районе в результате пожара скончался сотрудник спасательной службы, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Информация о пожаре поступилa в спасательную службу около двух часов ночи. Горел жилой дом в деревне Невда Новогрудского района. По вызову незамедлительно выехала бригада МЧС. Когда они прибыли на местo, крыша здания горела открытым пламенем. Очевидцы рассказали, что в доме может быть женщина, поэтому спасатель немедленно отправился в охваченное огнем здание. Когда сотрудники МЧС были в доме, обрушились балки перекрытия и дымоход печи. Командир отделения старший прапорщик внутренней службы Дмитрий Зайко оказался зажатым строительными конструкциями. Вскоре его коллегам удалось вытащить его из ловушки и передать в руки врачей. Мужчину доставили в реанимацию, где он скончался около шести часов утра.

Известно, что погибший Дмитрий Зайко служил в органах и подразделениях по ЧС с 1996 года. Его коллеги отмечают, что он был не только опытным спасателем, но и верным другом. МЧС выразило свои соболезнования родным и близким погибшего. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, а также оказывается максимальная помощь семье погибшего.