В Новогрудском районе водитель совершил опасный обгон и чуть не стал виновником лобового столкновения

В Новогрудском районе очевидец заснял нарушителя ПДД, который совершил опасный обгон. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Благодаря записи с видеорегистратора автомобиля, двигавшегося следом на нарушителем, сотрудникам ГАИ удалось установить личность водителя, который грубо нарушил ПДД и чуть не стал виновником лобового столкновения.
Во вторник, 20 февраля, лихачу вынесли постановление о лишении водительских прав на 1,5 года. Также ему нужно будет заплатить штраф в размере Br367,5.-0-
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