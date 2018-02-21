В Новогрудском районе водитель совершил опасный обгон и чуть не стал виновником лобового столкновения

В Новогрудском районе очевидец заснял нарушителя ПДД, который совершил опасный обгон. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Благодаря записи с видеорегистратора автомобиля, двигавшегося следом на нарушителем, сотрудникам ГАИ удалось установить личность водителя, который грубо нарушил ПДД и чуть не стал виновником лобового столкновения.

Во вторник, 20 февраля, лихачу вынесли постановление о лишении водительских прав на 1,5 года. Также ему нужно будет заплатить штраф в размере Br367,5.-0-