В Новополоцке далматинец укусил за голову 8-месячного малыша

В Новополоцке собака укусила восьмимесячного малыша за голову. Информацию об этом предоставили в УСК по Витебской области.

Инцидент произошел в понедельник, 19 февраля, в районе 11 часов утра. Молодая мама с ребенком приехала в гости к бабушке. Все собрались на кухне, где в какой-то момент далматинец укусил за голову 8-месячного малыша, который ползал по полу. Сначала ребенку оказали помощь в Новополоцке, а после прооперировали в отделении нейрохирургии Витебской областной клинической больницы. Сейчас жизни малыша ничто не угрожает.

Сотрудники следствия проводят проверку по факту произошедшего. Сообщается, что собака привита и имеет ветеринарный паспорт. Находившиеся в доме родственники на момент происшествия алкогольные напитки не употребляли.-0-