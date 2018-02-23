В Пинске Ford сбил одиннадцатиклассницу

В Пинске легковой автомобиль марки Ford совершил наезд на одиннадцатиклассницу, сообщает Госавтоинспекция Брестской области. Пострадавшую доставили в нейрохирургическое отделение Пинской городской больницы. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Авария произошла в четверг двадцать второго февраля в вечернее время суток на въезде в рынок "Звездный" в Пинске. Автомобиль марки Ford под управлением 46-летнего мужчины сбил семнадцатилетнюю девушку, которая шла по проезжей части. Установлено, что школьница была обозначена световозвращающим элементом.

С различными повреждениями ее доставили в медицинское учреждение.