В Пинске Ford сбил одиннадцатиклассницу

В Пинске легковой автомобиль марки Ford совершил наезд на одиннадцатиклассницу, сообщает Госавтоинспекция Брестской области. Пострадавшую доставили в нейрохирургическое отделение Пинской городской больницы. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Авария произошла в четверг двадцать второго февраля в вечернее время суток на въезде в рынок "Звездный" в Пинске. Автомобиль марки Ford под управлением 46-летнего мужчины сбил семнадцатилетнюю девушку, которая шла по проезжей части. Установлено, что школьница была обозначена световозвращающим элементом.
С различными повреждениями ее доставили в медицинское учреждение.
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