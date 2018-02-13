В Полоцком районе маршрутка при обгоне протаранила два автомобиля

В Полоцком районе маршрутка столкнулась с двумя легковушками. Информацию об этом предоставили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел во вторник, 13 февраля, около 11 часов недалеко от населенного пункта Экимань. Водитель маршрутки 1970 г.р. во время обгона на обозначенном перекрестке столкнулся с попутным автомобилем, совершавшим левый поворот. После столкновения маршрутка, которая следовала из Новополоцка, влетела в "Волгу", стоявшую на обочине. После этого микроавтобус съехал в кювет.

В момент аварии в салоне маршрутного такси находились 5 пассажиров. В результате ДТП пострадал один из из них - житель Полоцка 1955 г.р., он получил переломы ребер. Проводится проверка.-0-