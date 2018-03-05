В Познани частично обрушился дом: 4 человека погибли

В воскресенье четвертого марта утром в польском городе Познани произошло частичное обрушение четырехэтажного жилого дома, сообщают информагентства. Так как это был выходной, в здании находилось много людей – по предварительным данным около сорока жителей. В результате произошедшего четыре человека погибли и свыше двадцати пострадали.
Точная причина произошедшей трагедии пока не установлена. По предварительным данным, обрушение здания могло произойти из-за взрыва бытового газа.
Сначала сообщалось о трех погибших, однако недавно спасатели сообщили о том, что под завалами обнаружено тело еще одной жертвы произошедшего. По данным сотрудников, проводивших спасательную операцию, больше под завалами никого не остается.
Врачи оценивают состояние трех пострадавших, в том числе и одного ребенка, как тяжелое. Жильцов дома, которые не пострадали в результате обрушения, местные власти поселили в ближайшем отеле.
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