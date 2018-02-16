В Пружанском районе водитель переехал лежащего пешехода и скрылся с места ДТП

В Пружанском районе водитель совершил наезд на человека и поспешил скрыться с места аварии. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел в четверг, 15 февраля, поздним вечером в населенном пункте Рудники. Недалеко от дома No87 было найдено тело 55-летнего местного жителя с телесными повреждениями, которые были характерны для ДТП. В скором времени удалось установить личность водителя — им оказался 24-летний житель населенного пункта Колядичи. Оказалось, что он, управляя автомобилем LADA, наехал на лежащего на дороге мужчину. После аварии водитель поспешил покинуть место происшествия. На данный момент молодой человек задержан. Проводится проверка.-0-