В Сирии при заходе на посадку разбился российский самолет: по предварительным данным никто не выжил

В Сирии во время захода на посадку потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации. В результате, погибли тридцать два человека, среди которых двадцать шесть пассажиров и шесть членов экипажа.

Трагедия произошла во вторник шестого марта около трех часов дня по минскому времени. Самолет заходил на посадку на сирийский аэродром Хмеймим, когда произошло крушение. Согласно предварительной информации, никому не удалось выжить.

Причину авиакатастрофы еще предстоит установить. По предварительным данным, Ан-26 мог упасть из-за технической неисправности. С места происшествия доложили, что огневого воздействия по воздушному судну не было.