В Слониме спасли 52-летнего рыбака, провалившегося под лед

В Слониме сотрудники ОСВОД спасли 52-летнего рыбака, провалившегося под лед, сообщает Гродненская областная организация Белорусского республиканского общества спасения на водах. Инцидент произошел на озере по улице Багратиона.

Данный инцидент произошел на озере в Слониме в воскресенье одиннадцатого февраля. Местный житель отправился на рыбалку, однако в недостаточно прочном месте лед треснул, и мужчина оказался в воде. Сообщается, что это произошло там, где через озеро протекает река, поэтому лед в этом месте был подмыт. Тонущего мужчину заметили спасатели с ближайшей станции ОСВОД, располагающейся у данного озера. Им удалось вытащить рыбака из воды. Известно, что мужчина не пострадал.

С начала 2018 года в области было спасено шесть человек, провалившихся под лед. А на прошлой неделе очевидец в Сморгони спас тонущего девятилетнего ребенка. Мальчик остался без присмотра и вышел на лед.