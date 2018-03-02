В Сморгони мужчина истязал бывшую жену, после чего покончил с собой

В Сморгони мужчина искалечил свою супругу, а после покончил с собой. Информацию об этом предоставили в УСК по Гродненской области.

Инцидент произошел в среду, 28 февраля, в районном центре. 59-летний мужчина причинил многочисленные телесные повреждения бывшей супруге 1960 г.р., с которой проживал совместно. После этого он свел счеты с жизнью.

Сотрудники следствия считают, что трагедия произошла из-за длительных конфликтных отношений. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.147 УК Беларуси.

В настоящий момент расследование продолжается. Назначен ряд необходимых следственных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего. Женщина с тяжкими телесными повреждениями находится на лечении.-0-