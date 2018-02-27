В Свислочи обнаружено тело пропавшего 20-летнего минчанина

В Минске в реке Свислочь обнаружили тело пропавшего пару дней назад 20-летнего парня. Информацию об этом предоставили в УСК по Минску.

Молодой человек разыскивался сотрудниками правоохранительных органов как без вести пропавший с воскресенья, 25 февраля. В ходе поисков во вторник, 27 февраля, водолазы ОСВОДа нашли тело минчанина в Свислочи недалеко от улицы Октябрьской. По предварительным данным, смерть 20-летнего парня не носит криминального характера. Точная причина гибели молодого человека будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.-0-