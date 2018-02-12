В Турции женщина скончалась от сибирской язвы, еще около 70 человек госпитализированы

В Турции 73 человека были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву, об этом сообщили информагентства. У трех человек врачи уже подтвердили диагноз. Также известно о первой жертве заболевания – скончалась 39-летняя Фатима Чакыр.
Это произошло в уезде Акчаабат в провинции Трабзон, который расположен на побережье Черного моря. Мужчина заколол свою корову, которая, как оказалось позже, была заражена сибирской язвой. Мясом животного он любезно поделился с соседями. Вскоре после употребления мяса в пищу люди стали ощущать слабость и тошноту.
Сейчас власти региона проводят расследование по факту произошедшего.
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