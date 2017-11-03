В Узденском районе рабочий погиб на стройке после падения с высоты

В Узденском районе на стройплощадке в результате падения погиб рабочий. Информацию об этом предоставили в УСК по Минской области.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 УК Беларуси. Инцидент произошел в прошедший понедельник, 30 октября, на стройке. С высоты упал 32-летний рабочий, житель Могилевской области. От полученных в результате падения повреждений он скончался в медучреждении.
Проводится ряд необходимых следственных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего.
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