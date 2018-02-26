В Вилейке родители нашли мертвой свою полуторамесячную дочку - проводится проверка

В Вилейке погиб полуторамесячный ребенок — проводится проверка. Информацию об этом предоставили в УСК по Минской области.

В воскресенье, 25 февраля, родители обнаружили свою полуторамесячную дочку без признаков жизни. Причина смерти ребенка станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время собирается характеризующий материал на семью. Проводится ряд следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств смерти девочки. Видимых телесных повреждений на теле ребенка обнаружено не было.-0-