В Вилейке родители нашли мертвой свою полуторамесячную дочку - проводится проверка

В Вилейке погиб полуторамесячный ребенок — проводится проверка. Информацию об этом предоставили в УСК по Минской области.
В воскресенье, 25 февраля, родители обнаружили свою полуторамесячную дочку без признаков жизни. Причина смерти ребенка станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.
В настоящее время собирается характеризующий материал на семью. Проводится ряд следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств смерти девочки. Видимых телесных повреждений на теле ребенка обнаружено не было.-0-
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